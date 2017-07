La Bce bluffa. Euro destinato a deprezzarsi

La seconda metà dell’anno sarà dominata dalle incognite su tempi e modalità del processo di normalizzazione delle politiche monetarie sulle due sponde dell’Atlantico. La Federal Reserve sembra pronta a iniziare l’opera di smaltimento del suo bilancio, gonfiato fino a 4,4 mila miliardi di dollari, cinque volte i valori del 2008. La Banca centrale europea, dal canto suo, dovrebbe intensificare il dibattito su un’ulteriore riduzione dello stimolo monetario, sceso ad aprile a 60 miliardi di euro di acquisti su base mensile, dagli 80 miliardi precedenti. Ma secondo molti osservatori è decisamente presto per parlare di una fine delle politiche accomodanti, che, in ogni caso, avrà sfumature molto differenti nelle varie regioni.

“La Fed e compagne, incoraggiate da condizioni finanziarie molto agevolate, hanno deciso di procedere verso una normalizzazione. Si tenga a mente, però, che gran parte delle banche centrali coinvolte in questo programma, anziché passare ai fatti, stanno ancora soltanto parlando di mettere fine all’accomodamento – ricorda Michael O’Sullivan , capo degli investimenti per l’International Wealth Management di Credit Suisse -. A un certo punto, presto, ci sarà uno scontro tra banche centrali e mercati sul fatto che la strada imboccata dalle autorità monetarie sia effettivamente giustificata e sull’effettiva correttezza del quadro inflazionistico”

Quale sarà l’esito di questo conflitto tra policy maker e investitori? O’Sullivan non sembra avere dubbi.

“Ne emergeranno curve dei rendimenti più ripide negli Usa e in Europa; la volatilità dovrebbe aumentare, come tende a fare quando si verifica un movimento tettonico nella politica monetaria. Le banche centrali che non sono realmente aggressive come dichiarano di essere, assisteranno a un indebolimento delle valute e a questo proposito citerei la Bce. Non credo sia pronta per un apprezzamento significativo dell’euro e con il posizionamento lungo sulla moneta unica che ha toccato un massimo, ci atteniamo al nostro giudizio negativo sulla moneta unica”.