L’IFR e le previsioni cicliche sul FTSE MIB di medio periodo

Detto questo oggi riprenderà un argomento che magari alcuni nuovi utenti non conoscono, l’IFR (indice di forza relativa). Questo indicatore non fà altro che mettere a confronto 2 strumenti finanziari, individuando quale dei due performerà più dell’altro su base ciclica.

Avere questa informazione permette di fare trading dobleway, che ritengo essere il trading del futuro, dato che permette di avere sempre una posizione in copertura guadagnando sulla sovraperformance di uno rispetto all’altro.

Come vedete dall’immagine abbiamo aggiunto 2 indicatori IFR (IFR direzionale IFR convenienza). Vi informo inoltre che stiamo rifacendo tutti i corsi dell’all-inclusive in cui verrà trattato anche questo indicatore, precedentemente a pagamento e non compreso nell’ all-inclusive.

L’IFR convenienza del MIB nell’immagine rappresenta la sovrapperformance del mib rispetto al DAX.

Volete imparare ad usarlo ? Se siete già all inclusive presto sarà disponibile il webinar dedicato, se non siete all-inclusive fate l’ abbonamento e imparerete una strategia di trading e migliorerete la vostra conoscenza dei mercati.

L’IFR direzionale permette di capire se un titolo in relazione al suo indice, sovraperforma maggiormente in long o in short. Nell immagine vediamo l’IFR direzionale di Banca Generali.

Passiamo al medio periodo sul MIB

Ragionando sugli ultimi sviluppi del MIB in cui c'è stata una troncatura del battleplan a

