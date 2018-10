L’ età e l’esperienza non sono sinonimi di capacità in borsa

Spesso mi capita di parlare di trading con diverse persone, di tutte le età, con tutti i tipi di background e con un livello di capacità diverso.

Al contrario di come si potrebbe credere, l’esperienza sui mercati ed il numero di operazioni eseguite non è sempre sinonimo di performance e di capacità di analizzare i mercati, anche se ovviamente ha una sua incidenza. Questo perchè la borsa può essere approcciata in diversi modi, c’è chi la approccia in maniera professionale preparandosi a dovere (approccio corretto a mio avviso), oppure può essere approcciata come una scommessa guidata dal fiuto piuttosto che dal sentimento.

Quello che ho potuto osservare è che chi si forma costantemente è molto più profittevole ed in molto meno tempo, ovviamente ci sono delle eccezioni.

Analisi EUR/USD lungo periodo

In questa immagine mostro il DNA del ciclo Economico (4 anni), in particolare si nota che la partenza si attesta ad aprile 2017 e ad oggi ci troviamo a metà ciclo, ovvero vicino al minimo del primo Biennale.

Essendo il primo ciclo Biennale del Quinquennale in corso dovrebbe essere rialzista, di conseguenza la fase ribassista non dovrebbe essere molto pronunciata.

Vediamo più nel dettaglio……

L’indicatore di ciclo Biennale è in fase con l’indicatore precedente, in quanto siamo nella fase di ribasso del ciclo anche se non penso che scenderà significativamente anche se la velocità è ampiamente sotto l’asse dello zero.

Qui ne abbiamo la conferma, poichè i prezzi hanno più volte rimbalzato sulla media mobile del ciclo Quinquennale (target naturale del ciclo Biennale), la quale non dovrebbe essere rotta al ribasso.

Medio periodo FTSEMIB

Nel medio periodo sul nostro indice dovremmo essere nei dintorni del ciclo Mensile, che non dovrebbe rompere la media mobile del ciclo Intermestrale (target d’arrivo del ciclo).

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, nè raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.