L’ analisi tecnica funziona?

Mi è capitato di sentire alcuni trader che dicono che l’analisi tecnica non funziona e così mi sento in dovere di esprimere il mio parere.

L’analisi tecnica a mio avviso è efficace solo se ancorata a dei concetti fondamentali che muovono i mercati, mi spiego meglio, se tu riesci a rendere visibile un movimento fondamentale attraverso un indicatore tecnico allora in quel caso il concetto funzionerà. Il trader che fa soldi è il trader che osservando i suoi indicatori sà quello che sta succedendo sul mercato, sempre.

Un esempio è l’analisi ciclica, questa analisi FUNZIONA, se la riesci ad individuare attraverso un indicatore tecnico allora riuscirai a fare bene, diversamente se ti affidi all’indicatore senza cognizione di causa il risultato sarà un disastro.

Analisi EUROSTOXX lungo periodo

Nell’immagine sottostante si nota il Battleplan dell’Eurostoxx su un ciclo Biennale, il quale si trova nella sua fase ribassista, anche la velocità del ciclo Intermestrale sotto è sotto l’asse dello zero.

Anche l’indicatore di ciclo Annuale fusion sembra tutt’altro che in fase di ripartenza, fino a che la velocità (linea tratteggiata) rimane sotto l’asse dello zero non dovrebbe ripartire il nuovo ciclo.

Medio periodo FSTEMIB

La giornata di venerdì ha confermato le nostre aspettative espresse, ovvero un rimbalzo e la continuazione della tendenza ribassista, la quale dovrebbe proseguire, in quanto la velocità del ciclo T+1 è molto bassa.

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità