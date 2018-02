Krugman: “Bitcoin frode che finirà male”. A gennaio bruciati $44 miliardi

“Il Bitcoin è una bolla colossale che finirà male”. Parola di Paul Krugman, economista americano, premio Nobel nel 2018, che lunedí scorso dalle colonne del New York Times, ha paragonato la bolla del Bitcoin a quella dei tuilpani nell’Olanda del 1600.

“Il Bitcoin non ha alcun valore intrinseco, non ha nessun legame con la realtà e il suo prezzo è quasi puramente speculativo e quindi incredibilmente volatile” ha detto Kugman ricordando che le quotazioni hanno subito un calo del 40 percento del loro valore nelle ultime sei settimane. “Se fosse una valuta reale, questo equivarrebbe ad tasso di inflazione annuo approssimativamente dell’8.000 per cento“.