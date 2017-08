Kempen CM lancia fondo high yield

Kempen Capital Management ha lanciato il fondo specializzato Kempen (Lux) Euro High Yield Fund, che investe nel segmento BB del mercato high yield. Il fondo mira a generare rendimenti significativi proponendo un approccio differenziato all’investimento nel mercato dell’high yield. L’approccio disciplinato incentrato sulla qualità e sulla gestione del rischio di downside è particolarmente adatto per cogliere le opportunità che offre questo segmento del mercato del credito.

Rik den Hartog, senior portfolio manager di Kempen, ha dichiarato: “Tra tutte le classi di rating, il segmento BB del mercato high yield presenta uno dei profili rischio-rendimento più interessanti perché racchiude anomalie strutturali che generano opportunità per gli investitori con un approccio più flessibile. La combinazione con le obbligazioni subordinate migliora ulteriormente il profilo rischio-rendimento di questo fondo”.

Il mercato dell’high yield denominato in euro si è sviluppato notevolmente negli ultimi anni. Idealmente le tranche BB sono perfette per quegli investitori che preferiscono muoversi con prudenza sul mercato dell’high yield. Rik den Hartog aggiunge: “Chi investe in titoli high yield deve veramente privilegiare la qualità. Sicuramente l’attuale fase di autocompiacimento dei mercati può dare adito a uno scollamento tra i fondamentali e i premi per il rischio. Il rendimento extra ottenuto investendo in società con un profilo di rischio maggiore è ai minimi storici, pertanto non si può dire che ricompensi veramente il rischio supplementare che queste società presentano. L’attenzione alla qualità è al centro della nostra filosofia.”