JUVENTUS: Lo sport è vita!

Quando penso al calcio, da sempre, penso alla Juventus e alla capacità di una squadra, una società che non si arrende mai, anche quando la sorte gli è avversa.

La filosofia sportiva della Juventus è quella di fare squadra attraverso un impegno corale, senza tentennamenti, nella comune consapevolezza che ognuno, deve dare il massimo senza risparmiarsi. La stessa cosa, la stessa mentalità, a prescindere dall’allenatore, vale per la panchina nella misura in cui devono essere pronti, non solo fisicamente, ad entrare in campo e contribuire nel raggiungimento di un obiettivo.

E’ una filosofia di vita, non arrendersi mai.

Infatti, nella vita e ancora di più nello sport, è importante l’impegno che alla fine diventa fondamentale per tracciare la “differenza” dal vincere o perdere. Quando c’è l’impegno di tutti, su ogni pallone – nella vita diremmo su ogni opportunità – alla fine i risultati non possono mancare.

In tal modo, se c’è l’impegno di tutti, sempre e comunque, si vince anche quando si perde.

Oggi, conoscendo la mentalità della squadra, la Juventus, una società che non si arrende mai, so di aver già vinto, a prescindere dal risultato sul campo.

AVANTI TUTTA!