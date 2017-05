Janus Henderson: il colosso è realtà, completata la fusione

Janus Capital ed Henderson hanno completato il processo di fusione che darà origine a Janus Henderson Group. Un’operazione interamente carta contro carta da cui nasce un colosso da circa 331 miliardi di dollari di asset in gestione e con una capitalizzazione di mercato intorno ai 6 miliardi di dollari. Contemporaneamente all’annuncio dell’avvenuta fusione le azioni della nuova entità hanno iniziato le quotazioni al New York Stock Exchange (JHG il ticker) mentre i titoli di Henderson Group sono stati cancellati dal listino del London Stock Exchange. Per le azioni del nuovo colosso del risparmio gestito è prevista anche la quotazione alla Borsa australiana.

L’unione delle due società del risparmio gestito permette al gruppo di offrire un’ampia gamma di prodotti e strategie di investimento differenti, con una distribuzione capillare su scala globale e di sfruttare la complementarietà tra Janus, più forte nei mercati statunitensi, e di Henderson più presente in Europa e nel Regno Unito. Inoltre l’operazione permetterà di ottenre sinergie di costo nette al lordo delle imposte su base annuale per almeno 110 milioni di dollari.