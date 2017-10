IwBank Private Investments apre a Roma il nuovo advice center

IWBank Private Investments, la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione di investimenti di individui e famiglie, continua il suo percorso di sviluppo ampliando la sua presenza nell’area Centro-Sud, con la creazione di un nuovo importante Advice Center basato a Roma. La nuova struttura, in via Bellini 22, occupa 1.200 mq su 3 piani di una palazzina ai Parioli e ospiterà circa 100 tra Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Wealth Banker, guidati dal Responsabile della Direzione Consulenti Finanziari Centro-Sud Paolo Isidoro.

Si consolida così la presenza della Banca in risposta ad una domanda di consulenza sempre più specializzata che i professionisti di IWBank Private Investments sono in grado di intercettare grazie a una piattaforma di investimenti online di eccellenza e al supporto delle strutture del gruppo UBI su servizi di Corporate Advisory e M&A, Private Equity, Trust e successori.

“Il nuovo Advice Center di Roma, frutto di un importante investimento, intende avvicinarci sempre di più alla clientela in un’area dove stiamo registrando grande apprezzamento per la nostra capacità di offrire servizi di consulenza e di pianificazione finanziaria a 360°, distinguendoci per un mix equilibrato tra tecnologia e relazione umana” – commenta Stefano Lenti, Responsabile Rete Consulenti Finanziari e Wealth Bankers di IWBank Private Investments.

“Un modello di servizio che si sta dimostrando attraente anche per le eccellenze professionali che stanno arricchendo la rete dei nostri banker” – aggiunge Paolo Isidoro Responsabile Direzione Consulenti Finanziari Centro Sud di IWBank Private Investments.

Il nuovo Advice Center è stato inaugurato con una mostra di 21 istantanee in bianco e nero, scattate dalla fotografa Tiziana Calleri sul set del film “Intervista” girato a Cinecittà da Federico Fellini, che hanno rivelato, agli oltre 300 ospiti presenti, un Fellini inedito, lontano dall’ufficialità delle foto di scena.