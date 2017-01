Italicum bocciato in parte, la sentenza della Consulta

La Corte Costituzionale ha bocciato in parte l’Italicum, la legge elettorale introdotta dal governo Renzi nel 2015. Gli aspetti che sono stati giudicati inammissibili e quindi illegittimi dai giudici della Consulta sono il doppio turno con ballottaggio tra i partiti (e non i candidati), le candidature multiple in più collegi (fino a 10) e i capilista bloccati (con gli altri rappresentanti scelti con il sistema della preferenza).

Della legge 6 maggio 2015 è stato invece approvato il premio di maggioranza, fissato al 55% dei seggi, in dote a chi si aggiudica il secondo turno o a chi ottiene più del 40% dei consensi (tra i votanti e non tra chi ha diritto al voto) al primo round. Esprimendosi, con circa quattro ore di ritardo rispetto ai tempi previsti, sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale attualmente in vigore alla Camera, la Consulta ha trovato una via di mezzo.

Gli avvocati che hanno fatto ricorso chiedevano che l’Italicum fosse dichiarato incostituzionale nella sua interezza. Le motivazioni della sentenza, che doveva arrivare a ottobre, poi ieri e poi ancora oggi alle 13-13.30, verranno rese note nel dettaglio non prima del 14 febbraio, un elemento molto importante per le forze politiche.

La sentenza auto applicativa è infatti destinata a influenzare la durata dell’attuale legislatura, con scadenza nel 2018, e detterà i tempi con cui si andrà al voto. Se secondo il governo Gentiloni e gruppi parlamentari non ci sarà la necessità politica di apportare grandi cambiamenti tramite interventi in aula, bensì si ricorrerà solo a piccoli aggiustamenti, alla Camera si andrebbe al voto anticipato, prima della scadenza della legislatura, come desiderano Matteo Renzi e opposizione, con una legge elettorale simile a quella già in vigore al Senato, il cosiddetto “Consultellum“. Si tratta della legge elettorale nata dalle modifiche al “Porcellum” introdotte dopo una sentenza auto applicativa della Corte Costituzionale.

Qui di seguito si può ascoltare l’audio integrale dell’udienza pubblica della Consulta con le discussioni che si sono tenute sulle questioni di legittimità costituzionale del cosiddetto Italicum:

Legge elettorale: scontro si sposta in Parlamento

La maggioranza dei gruppi parlamentari, tra cui tutti quelli di Opposizione come MoVimento 5 Stelle e Lega Nord, vuole andare al voto subito, così come Renzi. Ma su questo punto il PD è diviso al suo interno e ci sarebbe sempre da fare i conti con l’ostruzione del Quirinale, che non vuole si tenga un voto senza una legge elettorale chiara, legittimamente costituzionale e frutto di un’intesa concertata.

Alcuni del PD erano convinti che il doppio turno e il premio di maggioranza dell’Italicum favorissero il M5S, che nei sondaggi era dato fino a qualche giorno fa in pole position per la vittoria con questo sistema. In un paese politicamente polarizzato come l’Italia, spaccato in tre, una formazione che non si può considerare né di destra né di sinistra, in una sfida finale a due la spunterebbe infatti sia contro il PD sia contro un’eventuale formazione di centro destra.

Se con la sentenza fosse stato bocciato il premio di maggioranza (una rarità che in Europa è presente solo in Grecia), come accaduto con il Porcellum nel qual caso però non era stata definita una soglia ben precisa, si sarebbe tornati direttamente al proporzionale puro, aumentando le possibilità di andare al voto anticipato, perché non servirebbero grandi ritocchi da parte dell’aula parlamentare alla legge elettorale per poter recarsi alle urne.

Malgrado la bocciatura in toto, così i giudici avrebbero paradossalmente accontentato anche Renzi, perché un proporzionale puro avrebbe ridotto le chance di vittoria del M5S. Da parte sua Forza Italia ha fatto già sapere di essere favorevole a una legge proporzionale senza premio di maggioranza, che permetterebbe al suo leader di scegliersi gli alleati che desidera per formare il governo dopo le elezioni. Ma non tutti i partiti la pensano in questo modo.

Se si dovesse decidere di scrivere una nuova legge elettorale, sarà molto difficile che il processo si completi in fretta. Trovare un accordo tra i partiti su una norma che potrebbe decidere il loro futuro e quello del paese per i prossimi quattro anni e forse di più è un processo che richiede tempi lunghi e trattative complesse. Ci si potrebbe dilungare anche fino al 2018, anno della fisiologica scadenza della legislatura attuale (l’ultima volta in Italia si è votato nel 2013).

Sui mercati i prezzi dei Btp italiani decennali di riferimento perdono quota.