Italiani spaventati da clima politico, spostano risparmi in Svizzera

I risparmiatori italiani, sempre più preoccupati dall’incertezza politica, guardano alla Svizzera come un porto sicuro dove parcheggiare la propria ricchezza in attesa di tempi migliori.

È quanto emerge da un’indagine condotta da Reuters tra diversi asset manager e adviser finanziari, che citano lo scontro tra il governo di Roma e la Commissione Ue sulla manovra di bilancio e il conseguente rischio di uscita dell’Italia dall’eurozona come la principale fonte di preoccupazione per i risparmiatori italiani.

“Dall’inizio dell’estate molti italiani temono che l’Italia abbandoni l’area dell’euro. Questo è il motivo per cui molte persone benestanti dell’Italia settentrionale hanno fatto il breve viaggio per trasferire denaro nelle banche svizzere e poi convertirlo in franchi” ha confermato all’agenzia Reuters Holger Schmitz, gestore patrimoniale di Schmitz & Partner, con sede in Svizzera.

Una tendenza confermata anche da Fabio Poma, amministratore delegato del wealth manager WMM di Lugano.

“La sicurezza maggiore che puoi avere adesso è trasferire i soldi in un altro Paese. Le persone che non si sentono sicure hanno l’opportunità di investire denaro in altre valute”.

Oltre che legale, traferire denaro in Svizzera è oggi più facile rispetto al passato. Può essere fatto elettronicamente, quindi non c’è bisogno che gli italiani attraversino la frontiera, come facevano un tempo i cosiddetti spalloni.

La conferma che sono sempre più numerosi gli italiani che spostano fondi in Svizzera arriva di dati della Banca dei regolamenti internazionali (Bri): a fine giugno i flussi di capitale da clienti privati e aziende italiani erano aumentati del 5%, a 13,68 miliardi di dollari.

Come ricorda Reuters, le cifre del terzo trimestre non sono ancora disponibili, ma i banchieri suggeriscono che la tendenza identificata alla fine del primo semestre si sarebbe rafforzata.