Italiani non vogliono lavorare? “Offro posti stabili, nessuno si presenta”

VERONA (WSI) – In un momento storico in cui non si fa altro che parlare di precarietà nel mondo del lavoro e mancanza di prospettive per il futuro dei giovani, una storia curiosa che ha il sapore della beffa arriva dal Veneto. A raccontarla il Corriere della Sera.

La storia è quella di un imprenditore, Cristiano Gaifa, proprietario e fondatore di Zushi, una catena di sushi restaurant con 21 locali sparsi in tutto il Nord Italia e con prossime aperture a Villafranca di Verona, Roma, fino a Miami beach.

“Se sento ancora parlare di disoccupazione giovanile racconto gli ultimi colloqui che abbiamo fatto”.

Così scrive su Facebook l’imprenditore che racconta di una realtà dai toni beffardi in cui il lavoro c’è ma mancano i dipendenti, quei giovani troppo presi da altro come racconta Gaifa.

“Che tipo di lavori offrite? “Ce n’è per tutti i gusti. Prevalentemente camerieri e servizio in sala. Ma anche direttori e vicedirettori di ristorante. Specie per quelli di nuova apertura. Ne ho uno qui sotto mano: cerchiamo un vicedirettore, dunque con uno stipendio ben superiore alla media. I colloqui li ho fatti io stesso”. E come sono andati? “Un disastro. Gli ultimi questa settimana. Tre interpellati su tre, tutti disoccupati, mi hanno detto: “”ci penso e vi faccio sapere”. Non hanno telefonato nei giorni successivi come d’accordo. Allora li abbiamo richiamati noi. “No, grazie”.

Forse la causa è da ricercarsi nei faticosi e stressanti periodi di prova semi-pagati che non promettono alla fine la tanto agognata assunzione? Gaifa dice no, anzi.

“Il nostro è un contratto di lavoro a stipendio pieno fin dal primo giorno. Quattordici mensilità e contributi pagati. Tre mesi a tempo determinato, poi nella grandissima parte dei casi assunzione a tempo indeterminato. Eppure tre su dieci neanche si presentano”.

Insomma il ritratto dei giovani italiani che esce dalle parole e dall’esperienza dell’imprenditore del sushi non è certo lusinghiero e forse, secondo Gaifa, il problema è da ricercarsi nel fatto che forse alla spalle questi ragazzi una certa ricchezza ce l’hanno già.