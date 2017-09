Italian Lifestyle Day, in Borsa l’indice delle eccellenze d’Italia

Un indice delle eccellenze italiane quotate a Piazza Affari. L’annuncio è arrivato ieri durante l’Italian Lifestyle Day organizzato da Borsa Italiana insieme a Confindustria, Altagamma e Camera Nazionale della Moda Italiana, primo giorno dell’Italian Equity Week, dedicata ai settori trainanti dell’economia italiana.

“Borsa Italiana annuncia una vetrina virtuale con una selezione di brand nazionali che verrà costruita con l’aiuto di alcuni esperti”, ha detto Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana. L’obiettivo è di valorizzare le eccellenze e di facilitare il riconoscimento immediato delle società italiane con una brand awareness significativa da parte degli investitori internazionali. Analisti finanziari e industriali italiani e esteri saranno chiamati a valutare la composizione dell’indice su base annuale e a decidere in modo straordinario sull’inclusione in fase di IPO. FTSE Russell calcolerà il nuovo indice dedicato.

Nella giornata di ieri, i partecipanti hanno ribadito l‘importanza del settore del Lifestyle per la crescita dell’economia italiana. Da notare che le società del settore quotate sui mercati di Borsa Italiana sono 41 e rappresentano il 16% dell’intero listino con una capitalizzazione aggregata di quasi 99 miliardi di Euro.

Secondo Barbara Lunghi, responsabile Primary Markets di Borsa Italiana:

“I numeri di raccolta delle IPO confermano il forte interesse degli investitori di tutto il mondo per questo settore chiave del Made in Italy e il posizionamento di Milano come piazza di riferimento a livello internazionale. Grazie alla presenza sul listino di importanti società quotate e a un network di investitori da oltre 45 Paesi, Borsa Italiana si propone come un catalizzatore di risorse finanziarie a favore delle imprese del Lifestyle rafforzandone il posizionamento nella comunità di stakeholders a livello internazionale.”