Italia sotto ricatto: debito alle stelle, incombe la Troika

ROMA (WSI) – L’Italia sotto scacco degli investitori e delle banche con quasi 1000 miliardi di euro di debito pubblico da rinnovare nella prossima legislatura: questa è la cifra che rende noto un’analisi del Centro studi di Unimpresa sui titoli di Stato in circolazione.

“Nel dettaglio i sottoscrittori di debito italiano detengono 115,9 miliardi di Bot, 1.581,4 miliardi di Btp, 137,4 miliardi di Cct e 44,8 miliardi di Ctz. Guardando le emissioni in circolazione e quelle in scadenza dall’inizio del prossimo anno fino al dicembre del 2022, emerge che l’ammontare del debito pubblico da rifinanziare nella prossima legislatura è pari a 900,1 miliardi: si tratta di 47,1 miliardi di bot, 734,7 miliardi di btp, 85,7 miliardi di cct e 32,4 miliardi di ctz. E, considerando i circa 100 miliardi annui di bot emessi e rinnovati ogni 12 mesi, l’ammontare complessivo di debito da rifinanziare nella prossima legislatura è ampiamente superiore a 1.000 miliardi”.

Dati allarmanti, come sottolinea su LaPresse il vicepresidente di Unimpresa Claudio Pucci che lancia un avvertimento:

“In attesa dei tanti numeri che ascolteremo dai leader politici nella prossima campagna elettorale, mettiamo a disposizione dell’opinione pubblica un dato che, a nostro giudizio, è sottovalutato e invece è centrale: il peso del debito pubblico, che supera quota 2mila miliardi, ci sta schiacciando, e le scadenze dei titoli di Stato sono il cappio al collo del nostro Paese con il quale gli investitori, le case d’affari internazionali e le banche italiane ci tengono sotto schiaffo.

Una bomba ad orologeria la situazione dei conti italiani su cui si allunga l’ombra della Troika che potrebbe arrivare già nel 2018, o al massimo nel 2019. Come scrive Giuseppe Turani su ItaliaOggi l’ingovernabilità nel nostro paese e larrivo di un tedesco alla Bce in sostituzione di Mario Draghi potrebbe anche portare a un rincaro della spesa per interessi sul debito dell’Italia di 50 miliardi all’anno (oltre ai 70 che già paghiamo ora).