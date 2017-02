Italia sfida Ue: no a manovra. Ma ora rischia il commissariamento

E ora Roma rischia il commissariamento. Sarà difficile che Bruxelles decida di sorvolare su quel no con cui l’Italia ha risposto alla richiesta di una manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro. Nessun governo, d’altronde, retto da qualsiasi partito politico, vuole assumersi a responsabilità di colpire gli italiani con un round di nuove tasse, soprattutto in vista di uno scenario di elezioni anticipate sempre più probabili.

Ma ora l’Italia deve fare i conti con le conseguenze, che sono tutto fuorchè piacevoli. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano La Repubblica, i piani alti dell’Ue avrebbero già già definito la lettera con cui il ministro del Tesoro ha detto no alla manovra “ambigua”. E gli scenari per il futuro dell’Italia sono ora due, uno peggiore dell’altro: l’attivazione da parte di Bruxelles di una procedura d’infrazione per il mancato rispetto della regola del debito o, appunto, il commissariamento. Ovvero, un’ulteriore perdita di sovranità nelle decisioni economiche da prendere. Con tutte le ripercussioni che una tale situazione potrebbe avere sulle tasche degli italiani e sui mercati stessi.

La risposta dell’Italia a Ue: no a manovra”

Il governo Gentiloni, in merito anche alla richiesta di Bruxelles su come intende tenere sotto controllo i conti pubblici dell’Italia, ha detto no alla manovra, affermando che sarebbe “pericolosa per l’economia italiana”, considerati i rischi derivanti dalle politiche che il Regno Unito intende adottare con il concretizzarsi della Brexit e le decisioni economiche che anche la nuova America di Donald Trump si appresta a varare.

La lettera porta la firma del ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan ed è indirizzata al Commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici e al vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis: Padoan fa riferimento anche alle “circostanze eccezionali” a cui l’Italia sta facendo fronte, rappresentate soprattutto dall’arrivo dei migranti e dai nuovi eventi sismici che comportano inattese e significative pressioni sul budget. Ulteriori difficoltà – continua Padoan – sono state imposte dagli eventi più recenti, ovvero da una drammatica sequenza di gravi scosse di terremoto, combinata con condizioni meteorlogiche eccezionalmente difficili, che rende gli sforzi per assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni affette estremamente complicati”. Ancora sul terremoto: “In questa fase iniziale, non possiamo valutare a pieno l’impatto degli ultimi eventi sismici sulle finanze pubbliche, ma ritieniamo che le spesse possano essere ben superiori a un miliardo di euro, già nel 2017″.

Padoan scrive nero su bianco che:

“il governo intende continuare nel percorso di consolidamento della crescita e delle riforme strutturali”. Ma anche che “un ritmo di aggiustamento eccessivamente accelerato danneggerebbe l’economia, in un momento di incertezza globale economica e geopolitica maggiore.

