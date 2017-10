Italia: referendum Lombardo – Veneto

Dopo quello che stiamo vivendo, tutti a guardare le scene che ci giungono dalla Catalogna spagnola e il programmato referendum per l’autonomia del “Lombardo -Veneto” di casa nostra per il 22 pv, voglio esordire stasera leggendo insieme a Voi l’articolo 5 della nostra Carta costituzionale:

Detto così sembra comprendere che la seconda parte del periodo dica esattamente l’opposto della premessa. Insomma, vogliamoci bene, all’italiana maniera!

Fosse dipeso da me avrei aggiunto: “L’autonomia locale e territoriale non deve contrastare con l’indirizzo amministrativo e politico della Repubblica”.

Ma tant’è!

Se andiamo a leggere con la stessa attenzione il contenuto del Referendum proposto dal nostro “Lombardo – Veneto” che, come movimento politico al secolo “Lega Nord”, cavalcando un certo malcontento che pure esiste, continua a chiedere l’indipendenza della c.d. “Padania” e, dopo tanto parlare, proprio il 22 ottobre prossimo è stata indetta questa “consultazione popolare” con l’oggetto che segue:

<<Questo il testo della domanda che il 22 ottobre gli elettori troveranno sulla scheda elettronica, a cui dovranno rispondere SI’ o NO oppure SCHEDA BIANCA.

“Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?” (analoga iniziativa per la Regione Veneto).