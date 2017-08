Italia: o si cambia legge elettorale o sarà ingovernabile

ROMA (WSI) – Un governo debolissimo e condannato all’immobilismo considerando i conflitti tra le forze politiche costrette ad andare a braccetto pur di governare. Questo lo scenario che si prospetta per l’Italia con la prossima legislatura se la legge elettorale attuale, l’Italicum così come è uscito dal vaglio della Consulta, non si cambia.

Come scrive Luigi La Spina su La Stampa la prospettiva è davvero funesta per il nostro paese dove vige un sistema di voto proporzionale, l’unico ammesso dalla Corte costituzionale e che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte chiesto ai partiti di modificare. Ma tutti gli appelli sono caduti nel vuoto e oggi non è stata ancora trovata un’intesa che potesse riformare in senso maggioritario il sistema elettorale uscito fuori dalla sentenza della Consulta che ha bocciato in parte l’Italicum.

Da qui l’allarme: l’Italia in futuro rischia un’assoluta ingovernabilità a causa di un meccanismo di voto proporzionale applicato a un assetto sostanzialmente tripolare della nostra politica.