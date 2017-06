Italia nel medio termine

Da operatore di borsa quando sbaglio non posso che accettare la perdita e riconoscere l’errore e così anche nella vita cerco di fare uguale.

Dico questo per scusarmi con i miei abbonati per quest’ultimo periodo e per i ritardi che ho accumulato, nello specifico mi riferisco:

ai webinar dell’offerta All Inclusive, sono in ritardo oramai di tre settimane comunque di un giorno gli abbonamenti – come per oggi). al fatto che ultimamente è capitata qualche versione del report ridotta (per la quale allungo al rilascio del TS Doubleway di breve termine

Per quanto concerne il punto 1 e 2 purtroppo la causa è una congestione di più attività che ha inevitabilmente causato ritardi, oltre che purtroppo brutte vicende personali dell’ultima settimana.

Per il punto due, invece, si tratta di un ritardo dovuto alla trasformazione della mia società in società di consulenti finanziari indipendenti , cosa che sta richiedendo più tempo del previsto, ma dovremmo quasi esserci.

Conto quindi di rivedere nuove date dei corsi e pubblicarle la settimana prossima , comunicando anche la data in cui inizierà il TS Doubleway delineandone i metodi operativi che varieranno decisamente rispetto al TS di medio termine.

Per quanto concerne il ciclo Intermestrale del future Ftsemib, il mercato sembra procedere come da previsione, siamo vicini all’ inizio dell’ottavo Esaritmico che dovrebbe essere più che di rialzo di distribuzione, o di lingua.

I cicli sembrano pronti a svoltare.

Con i prezzi che stanno distribuendo sulla linea del poc, in target del markdown dovrebbe essere la MM del ciclo Annuale (Rossa).

Il Dna del ciclo Mensile conferma che dovremmo essere arrivati.

Mentre la previsione di Taylor ipotizza una lingua di inversione e poi direzione verso il target.

IFR intermestrale e suo Dna delineano una forte discesa, che confermerebbe quanto detto fino ad ora.

