Italia, “luna di miele con il governo durerà pochi mesi”

Il governo giallo-verde sta attraversando una fase di “luna di miele“, con crescente popolarità, ma non durerà più di due o tre mesi. Così l’ex primo ministro Enrico Letta parlando alla CNBC.

“L’Italia oggi vive una luna di miele per il governo attuale ma penso che nei prossimi due o tre mesi la luna di miele cambierà, il problema chiave è come avere un’opposizione pronta, fresca con nuove buone idee non ripetendo i vecchi errori”.

Il governo italiano si trova in un braccio di ferro con la Commissione europea in merito alla legge di bilancio per il 2019. L’esecutivo vuole mantenere le sue promesse elettorali, ma Bruxelles afferma che queste misure rischiano di minare la stabilità dell’economia italiana. L’Italia ha il secondo maggior numero di debiti in Europa e uno dei più grandi al mondo con il 130% del debito con il prodotto interno lordo.