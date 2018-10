Italia, circolo vizioso: instabilità banche si riflette sul governo

Conseguenze molte serie per la banche italiane dopo la decisione del governo di fissare l’asticella del deficit/PIL al 2,4% per i prossimi tre anni. Così scrive il Financial Times sottolineando come credit default swap (CDS) delle banche italiane sono quelli i cui interessi sono cresciuti più rapidamente negli ultimi tempi.

Proprio il valore dei CDS è una delle misure più utilizzate per valutare il rischio di investire in uno stato o in una banca e quello dei CDS italiani si è deteriorato a una velocità pari soltanto a quello dei CDS sulle banche turche, un paese che da mesi sta attraversando una gravissima crisi economica.

Ma il problema principale – dice il quotidiano della City – è l’aumento dello spread, dovuto soprattutto all’intenzione del governo di tenere il deficit molto alto, aumentando così il rischio che il nostro paese si trovi, prima o poi, impossibilitato a pagare gli interessi e sia costretto a fare default. Le banche italiane sono piene di titoli di stato e l’aumento o il calo del loro valore si riflette sui bilanci bancari, Un esempio su tutti Unicredit: la banca di Piazza Gae Aulenti ha detto che la diminuzione di valore dei titoli di stato italiani dovuta all’aumento dei loro rendimenti ha ridotto di 30 punti base (un punto base è un centesimo di punto percentuale) il suo coefficiente patrimoniale core tier 1, cioè il rapporto tra il capitale della banca e le sue attività ponderate per il rischio, una delle principali misure per stabilire se una banca è solida o meno. secondo il Financial Times, ogni 10 punti base di incremento nello spread, il coefficiente patrimoniale di Unicredit cala di 2,6 punti.