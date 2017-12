Italia: azienda cresce e per premiare i dipendenti li porta ai Caraibi

ROMA (WSI) –Un compleanno speciale quello che vivranno i 27 dipendenti della Lasersoft, azienda di Rimini attiva nel settore dei software gestionali, dedicati a strutture alberghiere e attività commerciali.

Per l’occasione l’azienda li porterà tutti dal 4 gennaio ai Caraibi. Come spiega Antonio Piolanti che, insieme all’ex compagno di scuola Marco Pesaresi, ha fondato la società all’AdnKronos:

“Festeggiamo i 30 anni di attività della nostra attività. Abbiamo voluto premiare i nostri 27 dipendenti con un viaggio ai Caraibi. Si parte il 4 gennaio, staremo via tutti insieme una settimana. Noi paghiamo per loro, ma possono anche portare i familiari a loro spese. Ripetiamo una bella esperienza di anni fa, quando nel 2008 siamo andati tutti a Dubai”.

A chi accusa i due patron della società di farsi pubblicità ovviamente Piolanti non lo nasconde.

“Pubblicità? E’ normale che un po’ arrivi, ma non lo facciamo per quello. Vogliamo ringraziare tutti del lavoro, dell’impegno che ci mettono ogni giorno. E’ grazie ai loro sforzi che siamo arrivati fino a qui. L’azienda è cresciuta da quella prima volta a Dubai, eravamo molti meno, ne abbiamo fatte di assunzioni e il fatturato è salito a 2 milioni e mezzo di euro. Non hanno cambiato, però, la politica aziendale, perché viaggiare insieme rafforza lo spirito di squadra e fa lavorare meglio. Farò il bis, sono fortunato. Sì, ho fatto anche il primo viaggio premio, questa volta invece porterò mia figlia di 13 anni, che non ha mai preso l’aereo. Anche lei non vede l’ora. Niente lavoro o corsi di team building, ma solo mare, qualche gita e tanto relax. I miei amici? Muoiono d’invidia, non è tanto usuale ricevere certi regali nelle imprese italiane. E chi se ne va di lì?”.