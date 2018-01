Italia al voto il 4 marzo: elettori disillusi e apatici

ROMA (WSI) – Occhi puntati dell’Europa sulle elezioni italiane in programma il 4 marzo. A scriverlo il Financial Times che punta tutto sul Movimento Cinque Stelle.

“Le elezioni politiche del 4 marzo in Italia segnano un momento di svolta per l’Europa, anche se non necessariamente porteranno stabilità al paese direttamente interessato, che resta in coda agli altri dal punto di vista economico e finanziario (…) L’Italia va alle urne per votazioni che potrebbero essere spartiacque per il Continente, impegnato a trovare una maggiore unità dopo la Brexit e la vittoria di Trump negli Usa (…) gli elettori della terza economia dell’Ue sono chiamati ad esprimersi in quello che è il passaggio più delicato in una fase segnata dal tentativo di rilancio della crescita economica. Infatti si registra un sempre minore sostegno per il partito democratico, di centrosinistra e filoeuropeo, e un sempre maggiore ascolto per le posizioni delle opposizioni euroscettiche”.