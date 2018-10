Era dal 2008 che non c’erano tanti investitori pessimisti sulla crescita

Il numero di investitori pessimisti sulla crescita economica mondiale è il più alto in dieci anni di tempo. Da novembre 2008, infatti, la percentuale di chi si aspetta che l’attività economica subisca una frenata il prossimo anno è del 38%.

È il risultato più eclatante dell’ultimo sondaggio condotto da Bank of America Merrill Lynch (BofAML) tra i fund manager dal 5 all’11 ottobre. Su un campione di 231 investitori con in totale 646 miliardi di asset in gestione, quasi quattro su dieci prevedono una decelerazione della crescita.

L’85% degli interpellati ritiene che l’economia globale si trovi nella fase finale del ciclo, una percentuale di ben l’11% superiore agli ultimi livelli massimi, visti a dicembre 2007. Il 20% del campione vede un deterioramento dei profitti aziendali nei prossimi 12 mesi.

Il sentiment è ai minimi di due anni, il che rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al sondaggio condotto a gennaio, nel quale il 39% dei gestori puntava su un miglioramento dell’attività economica globale.

I fattori di rischio più citati sono i venti di guerra commerciale – l’elemento disturbatore numero uno secondo gli investitori (35% di loro lo dice) – la normalizzazione delle politiche monetarie (per il 31%) e il rallentamento dell’economia in Cina (16%).

Va detto che il sondaggio è stato condotto durante una settimana storicamente negativa per i mercati azionari, che hanno subito le perdite più pesanti da febbraio. Ad alimentare le vendite sono stati i timori associati al balzo dei rendimenti obbligazionari in Usa e la paura che la Federal Reserve imponga un ciclo di rialzo dei tassi a un ritmo più serrato di quello anticipato dai mercati.

Per nove mesi di fila, le posizioni lunghe sui FAANG sono state l’investimento più popolare: il 32% degli intervistati ha infatti rivelato una simile tattica, mentre il 19% hanno confidato di essere short sui Titoli di Stato Usa, i cui rendimenti sono saliti anche sopra il 3,25% nelle ultime sedute. Il 18% del campione è rialzista sull’indice S&P 500.