Investimenti sostenibili, Ubp lancia la strategia azionaria «Positive Impact Equity»

Union Bancaire Privée (Ubp) allarga la sua gamma di soluzioni d’investimento dedicate al mercato azionario con la nuova strategia «Positive Impact Equity», andando così anche a soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti di investimenti che combinino aspetti di responsabilità verso tutti gli stakeholder alle performance.

Lo scopo della strategia «Positive Impact Equity» consiste nel generare performance superiori a lungo termine investendo in società i cui fatturati vengono utilizzati per far fronte alle più pressanti sfide globali a livello ambientale e sociale. Una delle caratteristiche fondamentali della strategia è l’importanza attribuita non solo ai risultati finanziari, ma anche a quelli non finanziari, in un approccio di lungo periodo. Il portafoglio, composto di 25-35 azioni, sarà investito principalmente in temi globali, attraverso società che soddisfano criteri di impatto quantificabili. Ubp ha infatti sviluppato il suo sistema di analisi in collaborazione con il Cambridge Institute for Sustainability Leadership, un’istituzione pionieristica nel settore che lavora, con diversi influencers, alla costruzione di un’economia sostenibile.

La strategia sarà gestita da Londra da Victoria Leggett (foto) e Rupert Welchmann, che seguono l’azionario europeo. Victoria Leggett, che è anche Head of responsible investment per l’asset management di Ubp, ha spiegato: «L’impact investing nell’azionario rappresenta un modo convincente e accessibile per l’investitore per allocare saggiamente il proprio capitale e dare il suo contributo nella lotta per tutelare il nostro pianeta e ripianare le divergenze presenti nella società».

Sul fronte degli investimenti sostenibili e responsabili (Sri), dal 2012 UBP è tra i firmatari dei Principi delle Nazioni Unite per l’investimento responsabile (UN PRI). Recentemente la società ha aderito all’Investment Leaders Group del citato Cambridge Institute for Sustainability Leadership, una rete globale di fondi pensione, assicuratori e asset manager impegnati a promuovere la prassi degli investimenti responsabili. Ubp ha aderito anche a Swiss Sustainable Finance (SSF) e Sustainable Finance Geneva (SFG).