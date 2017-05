Investec AM: accordo di distribuzione fondi con Banca Generali

Investec Asset Management ha siglato un accordo di distribuzione con Banca Generali per il collocamento della sua intera gamma Sicav Global Strategy Fund. In base ai termini dell’accordo, inoltre, 5 tra i suoi prodotti di più alta qualità saranno inclusi anche nella soluzione contenitore BG Stile Libero. Grazie a questo accordo Investec AM rafforza ulteriormente la propria presenza nel mercato.

Tra le strategie che entrano a far parte dell’accordo spicca il fondo Investec Global Multi Asset Income, che offre l’opportunità di ritorni attraenti e sostenibili con un profilo di volatilità contenuto, attraverso una strategia multi-asset che si pone l’ambizioso obiettivo di occupare quello spazio che l’investimento obbligazionario non riesce più a ricoprire. In ottica azionaria il comparto Investec Global Franchise investe, in tutto il mondo, principalmente nei titoli di società ritenute dal gestore di alta qualità e generalmente associate a marchi o brevetti esclusivi globali.

In un orizzonte europeo il fondo Investec European Equity investe nelle azioni di compagnie europee e si contraddistingue nella categoria per il suo processo d’investimento peculiare. Nel settore delle materie prime l’Investec Global Gold Fund punta a realizzare una crescita del capitale nel lungo periodo attraverso l’esposizione ai titoli azionari delle società aurifere a livello globale. Infine Investec Asset Management guarda anche alle obbligazioni dei mercati emergenti, a cui gli investitori italiani possono accedere attraverso il fondo Investec Emerging Markets Corporate Debt.