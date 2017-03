Intesa SanPaolo, titolo corre ancora e incassa promozione da guru finanza

ROMA (WSI) – Dopo il dietrofront su Generali, il primo gruppo bancario italiano, Intesa SanPaolo ottiene una promozione degna di nota. David Herro, chief investiment officer sull’azionario internazionale presso la Harris Associates, guru della finanza, nel corso di un’intervista a Bloomberg Television ha elogiato l’operato della banca proprio in merito all’affaire della compagnia del Leone di Trieste.

“Le grandi acquisizioni non sono facili, bisogna guardare al prezzo che si paga, bisogna integrare e bisogna guardare a tutte le distrazioni che le accompagnano. Speravamo solo che il management (di Intesa, ndr) guardasse con attenzione e sì, lo hanno fatto: se fosse stato un accordo ampio e tale da essere fatto in termini della capacità di creare più valore per gli azionisti forse avrebbero dovuto farlo. Ma se in effetti le difficoltà e i rischi sono troppo elevati bisogna lasciar perdere. Per me questa è un’indicazione positiva che il management ha dato un’occhiata, ha compreso che non era un’operazione giusta per loro e che certamente i costi superavano i benefici, e se ne sono andati dall’operazione”.