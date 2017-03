Inizia Trading System Double Way …

Da molto tempo ormai sviluppo strategie DoubleWay utilizzando sia i Futures che le Azioni, per due motivi fondamentali: 1) l’elevato presidio del rischio 2) l’elevata redditività.

Basso rischio ed elevata redditività sono due caratteristiche che normalmente contrastano tra loro infatti in borsa se vuoi poter guadagnare di più devi rischiare di più, non ci sono santi che tengano di uscire da questa realtà.

Questo fino a quando sono state scoperte le strategie Doubleway che riescono ad incorporare queste due caratteristiche, chi legge i miei report ne conosce ormai il motivo.

Dopo anni di sviluppo ho realizzato un Trading System che opera attraverso una straetgia DoubleWay sul medio periodo (operazioni tra i 15 ed i 45 giorni) utilizzando in modo contrario tra loro il future Ftsemib ed il future Dax, ossia uno long e l’altro Short.

Da oggi l’operatività del Trading System viene resa pubblica , agli abbonati, affinchè un Utente possa visionarne le operazioni e se ritiene replicarle.

Nell’ immagine si vede la posizione attuale a mercato dal 23 Febbraio, questa la parte del conto visibile agli abbonati, in questa sezione l’operazione che il Trading System farà viene esposta prima dell’apertura dei mercati e poi eseguita alle 09:15 in reale.

Questa invece la sezione del conto dove sono visibili le operazione precedenti ormai chiuse, ed il montante percentuale di profit & loss. Possibile estrarre tutte le operazioni dall’ inizio dell’operatività del Trading System, oppure per il periodo di tempo desiderato (ad esempio un mese, sei mesi, un anno, ecc.)

La strategia ha capitalizzato il 124% (al netto dell’operazione a mercato, che verrà inserita nel calcolo al momento della chiusura) dal 24 Giugno 2016 ad oggi.

Il capitale necessario al Trading System per operare è di 35.000 euro utilizzando contratti future e di 7.000 euro utilizzando mini contratti.

Questa sezione è visibile anche da tutti gli Utenti free.

Disponibile anche l’equity curve in visione a tutti gli Utenti free, tuttavia la equity tracciata benchè corretta nel risultato finale al momento non considera la coppia di operazioni nel P&L ma ogni singolo trade, questo fa sì che vengono evidenziati dei drawdown errati, nella realtà sono molto più bassi o non esistono.

Ad esempio la coppia di operazioni con P&L da + 28.425 euro long Ftsemib e -24.625 euro short Dax genera nella realtà un gain di 3.800 euro mentre l’equity evidenzia un gain per il primo importo ed un drawdrown per il secondo, con un disegno conseguente della curva errato, anche se con risultato finale corretto.

Questa correzione del grafico sarà rilasciata entro due giorni.

La propria operatività il trading System la estrapola attraverso degli algoritmi dal’Indice di forza relativa tra il future Italiano e quello Tedesco, rappresentato nel grafico.

Per avere tutti i dettagli tecnici, i costi, ed ogni delucidazione è possibile visionare tutto al seguente link:

per qualche giorno sarà visibile a tutti anche la sezione delle posizioni aperte.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive, è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di RatingConsulting.eu.

