Indosuez Wealth Management si rafforza in Italia

Indosuez Wealth Management rafforza il team in Italia con l’ingresso di Paolo Giolito nel ruolo di senior wealth manager. Si occuperà dello sviluppo del business di Indosuez in Italia, riportando direttamente a Giovanni Bertino, direttore generale della branch italiana.

Paolo Giolito vanta un’esperienza ventennale nell’ambito del wealth management: in Credit Suisse (Italy) dal 1998 ha assunto il doppio ruolo di managing director e responsabile della clientela High Net Worth Individuals (Hnmi) dell’area di Milano e Nord Ovest della banca, coordinando un team di 35 consulenti finanziari. L’ingresso di Giolito in Credit Suisse (Italy) è avvenuto con il ruolo di relationship manager, per poi ricoprire il ruolo di responsabile Private Banking, prima della sola sede di Milano e, successivamente, dell’area Nord Ovest.

Giovanni Bertino, direttore generale di Indosuez Wealth Management Italia, ha commentato così l’ingresso del nuovo senior wealth manager: “Sono orgoglioso di dare il benvenuto nel nostro team a Paolo Giolito. Con questo ingresso, Indosuez Wealth Management continua il percorso di crescita della branch italiana, facendo leva sulla capacità di attrarre professionisti altamente qualificati ed esperti grazie alla forza raggiunta dal brand in questi ultimi anni”.