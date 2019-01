Indice Hang Seng prevedibile come non mai

Analisi Hang Seng lungo periodo.

Nell’immagine sottostante vediamo il Battleplan Ventennale, il primo ciclo Decennale ha invertito ormai da parecchi giorni (come abbiamo opportunamente evidenziato). Siamo nella fase di ribasso che dovrebbe terminare in corrispondenza del minimo del Battleplan.

In questa immagine vediamo che i prezzi dopo aver toccato la Banda rossa (Annuale) hanno rimbalzato ma il target rimane la banda grigia (Quinquennale).

Medio periodo FSTEMIB

Negli ultimi giorni è indubbiamente iniziato un ciclo ….OMISSIS…

