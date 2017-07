In Schroders il fondo Pir c’è da dieci anni

Il fondo Schroder Isf Italian Equity lanciato nel 1996, dal 3 luglio diventa formalmente un investimento idoneo per essere inserito in un Piano individuale di risparmio (Pir). La filosofia di gestione, già da tempo in linea con i criteri Pir, rimane sostanzialmente invariata e rispetta i vincoli imposti dalla normativa.

“Rendere Schroder Isf Italian Equity Pir-compliant è stato per noi un passo naturale” commenta Luca Tenani, country head Italy – Asset Management, Schroders, aggiungendo: “L’ottica di lungo termine tipica di un investimento Pir ben si applica a una strategia azionaria pura come la nostra, rodata da oltre 20 anni, unendo potenziale di rendimento e massimizzazione del beneficio fiscale”.

La strategia di investimento punta alla selezione dei singoli titoli sulla base dei fondamentali economici e finanziari delle società, a prescindere dal settore di appartenenza.