In borsa i polli vedono lucciole per lanterne.

In borsa i polli (coloro che perdono soldi) vedono lucciole per lanterne, ovvero si bevono ciò che le mani forti vogliono fargli vedere.

Per farvi un esempio molto attuale, considerate il nostro indice, un pollo leggerebbe il probabile declassamento del rating italiano come il risultato di un cattivo governo.

Non giudico il governo attuale ma il problema non è quello, in quanto il rating è puramente soggettivo e le principali agenzie mondiali che lo decidono sono controllate dai maggiori fondi finanziari, i quali hanno l’obiettivo di speculare sui mercati. Anche un bambino capirebbe che le valutazioni saranno per non dire altro alterate in modo da far andare il mercato nella direzione in cui loro sono esposti.

Quindi il migliore consiglio che posso darvi è quello di capire con che logiche i big speculano, e da lì capirete come seguirli e fare soldi.

Queste logiche sono ricorrenti e sono chiamate cicli.

Analisi S&P500 lungo periodo

L’immagine in figura rappresenta il Battleplan Ventennale dell’indice americano S&P500, il quale sembra essere sul massimo del primo Decennale. Anche l’indicatore di ciclo Biennale sottostante evidenzia che siamo nella fase ribassista del sesto ed ultimo Biennale. potrebbe esserci un pull-back da parte dei prezzi fino alla linea arancione che delineerebbe un perfetto testa spalle ribassista, dopodichè i prezzi dovrebbero scendere fino alla trend line verde tratteggiata.

Anche le bande, incrociandosi identificano un punto di svolta com’è accaduto in tutte le situazioni analoghe precedenti.

Medio periodo FTSEMIB

Nel medio periodo sull’FTSEMIB dovremmo ormai esserci arrivati alla partenza del mensile, attenzione però che il ciclo Intermestrale è fortemente ribassista.

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, nè raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.