Mercati: implodono strumenti contro la volatilità, Credit Suisse -6%

Gli investitori sono nel panico dopo il flash crash di Borsa delle ultime ore. Non soltanto perché le Borse hanno perso mille miliardi in cinque giorni, ma anche perché qualcosa si è rotto nel mercato della volatilità. Un paio di strumenti finanziari per speculare al ribasso contro la volatilità sono collassati durante le contrattazioni Usa, spingendo alcuni osservatori di mercato a commentare di non aver mai assistito a nulla del genere.

Due fondi ETF creati per ricalcare l’andamento dell’indice VIX, soprannominato l’indice della paura dei mercati, ma in maniera inversamente proporzionale, sono letteralmente implosi nel mercato after-hours. Per molti analisti si trattava di una bomba pronta a esplodere da un momento all’altro. È da mesi, da luglio dell’anno scorso per la precisione, che il global head of quantitative and derivatives strategy di JP Morgan, Marko Kolanovic, avvertiva che shortare contro la volatilità era pericoloso e che gli ricordava le precondizioni che hanno poi portato al crollo dei mercati nel 1987.

Nel complesso il valore dei fondi è stato spazzato via, scendendo da 3 miliardi di dollari ad appena 150 milioni. I fondi Short VIX ETF hanno perso il 90%, stando ai calcoli di Macro Risk Advisors. L’andamento sancisce la fine di una puntata molto popolare tra i grandi investitori di mercato. Puntare contro la volatilità di mercato in un contesto di massima compiacenza e assuefazione delle Borse è stato uno degli investimenti più redditizi del 2017.

Ma quest’anno, complici le paure di un surriscaldamento dell’inflazione, di un ciclo di rialzo dei tassi più aggressivo da parte della Federal Reserve e un riposizionamento conseguente dei portafogli, la musica è già cambiata. Wall Street ha perso il -4,6% Secondo Art Cashin e altri esperti di mercato i cali che hanno visto il Dow Jones bruciare quasi 1.600 punti ieri potrebbero proseguire in settimana. Il bagno di sangue ha ricordato a molti il flash crash del 2010 e ci vorrà un po’ di tempo, infatti, per toccare il fondo.

Le perdite clamorose subite da due strumenti finanziari legati al CBOE Volatility Index sono senza precedenti e stanno pesando sugli scambi dei titoli di gruppi finanziari come Credit Suisse (-6% stamani) che, per generare rendimenti alpha in un contesto di tassi di interesse bassi e compiacenza record dei mercati, avevano puntato forte su questi strumenti speculativi.

Il VIX è balzato in poco tempo sopra quota 37 punti, mentre i fondi VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV) e ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY), entrambi strutturati in modo da generare ritorni da investimento giornalieri diametralmente opposti alla performance del VIX, sono collassati. Il terremoto è iniziato negli ultimi minuti della seduta di ieri, intorno alle 10.15 di sera ora locale: da quel momento i due strumenti hanno visto andare in fumo circa 3 miliardi di dollari. Per le sue dimensioni, il fenomeno in atto ha il potenziale di creare un effetto domino e danneggiare il mercato in generale.