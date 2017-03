Immobiliare: Sorgente cita in giudizio ex presidente Enasarco

Si preannuncia una battaglia legale tra il Gruppo Sorgente, che gestisce oltre 5 miliardi di immobili, e l’ex presidente di Enasarco. Ad annunciarlo è Valter Mainetti, presidente del Gruppo Sorgente, che ieri nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di controllo sugli enti di previdenza,ha detto:

“Abbiamo presentato una citazione civile nei confronti di Brunetto Boco, ex presidente di Enasarco, e dell’ ex direttore finanziario, Roberto La Monica, per la loro reiterata condotta contraria alla normativa di settore e denigratoria di Sorgente, nonché per la violazione degli obblighi di riservatezza, poste in essere persino per fini diversi dallo stesso interesse della Fondazione Enasarco, nel periodo tra il 2014 ed il 2016″