Immobiliare: sempre più stranieri acquistano casa in Italia

L’Italia fa ancora innamorare gli stranieri che desiderano comprare casa nel belpaese. Il 2016 a tal proposito si chiude con un bilancio più che positivo: le richieste di compravendita immobiliare sono salite del 53,89 per cento.

A dare il numero un report annuale elaborato da Gate-away.com, portale immobiliare dedicato agli investitori esteri che vogliono investire nel mattone in Italia. I mesi dell’anno in cui aumentano le ricerche di immobili in Italia è aprile ed agosto, ma anche fra febbraio e marzo – come spiega Simone Rossi, dg di Gate-away.com – la ricerca è stata molto intensa.

Il prezzo medio degli immobili che si valuta è di 428mila euro, e cresce la ricerca degli stranieri per le case di lusso, quelle con valore oltre i 500mila euro.

Ma chi sono gli investitori stranieri che vogliono comprare casa in Italia? Principalmente tedeschi, poi americani e britannici. Oltre il 45% delle richieste arrivano da over 55 anni, che desiderano acquistare casa in un città italiana per passare le ferie o per godersi la pensione. Ma sono anche i 25- 44 anni una fetta di mercato su cui puntare, dice il report, visto che rappresentano oltre il 23% delle richieste.

Gli stranieri ambiscono ad una casa ad Ostuni, Carovigno e Sanremo, ma anche Siracusa, Fivizano, Scalea, Imperia Mengaio e Noto. A livello regionale, la Toscana è quella più amata (15% di richieste), seguita da Liguria (12,7%), Puglia (11,48%), Lombardia (9,86%) che, secondo Rossi, sta ottenendo grandi riscontri “soprattutto grazie alle località vicine alla zona dei laghi”. Menzione speciale poi per Basilicata, il Molise e la Calabria che “nel 2016 hanno registrato una crescita consistente di interesse – come dimostra anche un recente articolo del New York Times- tendenza che probabilmente si consoliderà nel 2017″.