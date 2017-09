Immobiliare record nel Principato di Monaco

Nel mercato immobiliare di lusso il Principato di Monaco si conferma per la quarta volta consecutiva in testa alla classifica delle case più costose al mondo.

Lo studio pubblicato da Knight Frank, sicietà leader nel mercato immobiliare globale di lusso, indaga i metri quadri acquistabili con un milione di dollari. Una cifra considerevole, soprattutto da destinare ad un investimento immobiliare, tuttavia dipende da dove si intende acquistare l’appartamento dei propri sogni, perché in alcune località un milione di dollari basta per acquistare poco più di una cameretta.

Il caso è quello del Principato di Monaco, dove si riesce ad acquistare appena 19 metri quadri. Al secondo posto Hong Kong, dove con un milione di dollari si arriva a prendere soltanto 20 metri quadri. Seguono, New York con appena 26 metri quadri e Londra con 30 metri quadri, da segnale che le due capitali globali si alternano anno dopo anno il terzo e quarto posto e tradizionalmente città di riferimento per il mercato immobiliare di lusso. Segue la perla elvetica Ginevra con 42 metri quadri e Singapore con 43 metri quadri.

Anche nel bel paese il mercato immobiliare ha le sue stelle ed in particolare secondo l’Agenzia del Territorio sono Capri, Cortina d’Ampezzo, Portofino e Santa Margherita Ligure tra le località più costose in Italia. Ma quali sono le principali caratteristiche che i paperoni considerano nell’investimento immobiliare delle diverse città?

Secondo un’intervista pubblicata nel Wealth Report 2017 di Knight Frank gli ultra ricchi cercano realtà “Safe and cool”. Sicurezza e il lifestyle sembrano dunque essere i principali drivers che spingono gli UNWI, nelle nell’acquisto dell’abitazione. Sicurezza, non solo fisica, ma anche per i propri risparmi, infatti al terzo posto tra i drivers della scelta c’è proprio la stabilità del sistema finanziario del paese in cui si intende acquistare la casa.

Fonte: Wealth Report 2017, approfondimento mercato immobiliare di lusso Knight Frank