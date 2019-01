Immobiliare, Buffett punta sul Nord Italia: affiliazione con Maggi Group

Berkshire Hathaway HomeServices, la società immobiliare di proprietà del tycoon americano Warren Buffett, ha annunciato un’espansione della propria rete di franchising nell’Italia settentrionale grazie a un nuovo contratto di affiliazione con Maggi Group Real Estate.

E’ quanto ha comunicato l’agenzia immobiliare italiana specializzata nella vendita di immobili residenziali e commerciali nell’area di Milano, ma anche in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto. La nuova impresa assumerà il nome di Berkshire Hathaway HomeServices Maggi Properties a partire dalla fine di febbraio. Con l’affiliazione di Maggi Properties, Berkshire Hathaway HomeServices, ha realizzato il terzo franchising internazionale, dopo quello con l’agenzia berlinese Rubina Real Estate e la londinese Kay & Co.

In particolare, la rete immobiliare targata Buffett è interessata ad espandere la propria offerta di residenze proprio a Milano. Lo ha affermato, Gino Blefari, presidente e amministratore delegato di Berkshire Hathaway HomeServices:

“Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di accedere al mercato milanese con un’azienda del calibro di Maggi Properties. Milano rappresenta una delle nostre massime priorità quale il più importante centro finanziario dell’Italia e la terza economia in ordine di grandezza in Europa. Maggi Properties detiene una posizione di leadership a livello regionale e gode di un’ottima reputazione per quanto concerne le sue operazioni nei segmenti residenziale e commerciale, nonché per i suoi servizi di consulenza immobiliare per istituti finanziari ed enti pubblici”.

L’affiliazione alla rete doterà Maggi Properties dell’accesso alla Piattaforma di rete globale del marchio, una potente suite di strumenti per la generazione di opportunità e di assistenza per il marketing. L’alleanza con Berkshire Hathaway, si legge nel comunicato, offre anche la possibilità di diffondere annunci immobiliari su scala globale.

“La nostra nuova alleanza ci permette di accedere a una rete di prestigiose agenzie americane, tedesche e inglesi e a un sistema di rinvio attivo” ha affermato Marcus Benussi, consulente presso l’agenzia e responsabile per le operazioni estere. “Ciò significa che gli annunci immobiliari dei nostri clienti saranno pubblicizzati presso un’utenza internazionale considerevolmente più estesa e le altre imprese affiliate di Berkshire Hathaway HomeServices potranno fare affidamento su un’agenzia di intermediazione altamente competente cui possono rinviare i clienti interessati all’acquisto di immobili nell’Italia settentrionale”.