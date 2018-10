Il trading sulle notizie funziona?

Vedo persone che tradano e pensano di fare soldi in borsa sfruttando le news, permettimi di fare una riflessione.

Posto che i mercati sono mossi dal denaro che detengono gli istituzionali, questi ultimi sono questi soggetti che oltre a detenere più del 50% dei contratti finanziari in circolazione, detengono anche importanti quote nelle società di rating e nelle testate d’informazione di massa.

Le news finanziarie che tu e tanti altri trader retail ricevete sono innanzitutto ritardate rispetto a quando arrivano agli operatori professionali e saranno sempre viziate da un conflitto d’interessi da parte di chi le emette, poichè ha lo scopo di farvi perdere soldi.

A riprova di ciò si nota nel fatto che quando tutti parlano di un particolare “affare” di lì a poco normalmente il prezzo crolla. Un ultimo esempio che ricordo è il bitcoin, in dicembre 2017 perfino le mie cugine che di borsa non sanno niente, mi sono venute a chiedere cosa ne pensassi del bitcoin, quello è un segnale d’allarme enorme ed in effetti poi i prezzi sono crollati.

A che scopo tutto questo?

Beh è molto facile, la borsa è a somma 0 quello che tanti perdono (l’86%) delle persone viene incassato dal restante 14% che detiene più del 50% del mercato.

Per fare soldi in questo settore devi capire come gli istituzionali si muovo, a quel punto seguendoli potrai capire come fare soldi.

Nell’immagine ti dò in anteprima di come uno dei nostri indicatori evidenzia con precisione incredibile i punti di svolta.

Analisi lungo periodo Cross EUR/USD

Nell’immagine sottostante ti mostro l’indicatore di ciclo Quinquennale sull’Eur/Usd, quando l’indicatore presenta la linea tratteggiata (velocità) sopra l’asse dello zero il ciclo è nella sua fase di rialzo e viceversa.

Notiamo che il ciclo Quinquennale è partito il 26 Dicembre del 2016, ed attualmente siamo ancora nella fase rialzista in quanto la velocità è ancora sopra l’asse dello zero.

Questo secondo indicatore indica il ciclo Biennale, il quale essendo il primo ciclo Biennale del Quinquennale in corso sarà un ciclo rialzista, per ciclo rialzista si intende un ciclo con un minimo finale superiore rispetto al minimo iniziale.

Questa immagine presenta la media mobile relativa al ciclo Quinquennale linea continua che rappresenta anche il target naturale del Biennale.

Questa media mobile non dovrebbe essere rotta al ribasso.

Medio periodo FTSEMIB

Nel medio periodo dovrebbe essere matura ….OMISSIS….

