Il Private di Banca MPS punta sull’accoppiata tecnologia e competenza per eccellere

“Una formazione di elevato standing consente ai nostri banker di migliorare le loro competenze integrandole con l’utilizzo di una tecnologia evoluta, che accelera i processi di risposta, siamo in grado di individuare rapidamente le esigenze del cliente private e proporre soluzioni personalizzate attraverso una consulenza integrata. Nel momento attuale il binomio tra tecnologia e competenza è l’elemento fondamentale per differenziarsi ed essere competitivi sul mercato”. Così Federico Vitto, responsabile della Direzione Wealth Management di Banca Mps sintetizza i risultati dell’edizione 2018 del meeting annuale del private banking di Banca Monte dei Paschi di Siena che ha riunito a Roma oltre 400 banker da tutta Italia sotto il claim “Competenze per Competere: Guidiamo la nostra crescita”.

Un’attività di private banking che può contare su 86 sedi Private e su 7 sedi Family Office. La rete dedicata conta oltre 400 private banker, con una soglia di accesso per la clientela a 500.000 euro per quanto riguarda il private banking e a 5 milioni di euro per il family office.

La due giorni di lavoro è stata l’occasione per Banca Mps di costruire un percorso formativo identitario nell’ambito del quale i banker hanno potuto mettersi alla prova sviluppando le proprie competenze e le proprie capacità di interpretare i bisogni del cliente. Il programma del “Meeting Private 2018” si è sviluppato su tre concetti chiave: competenze, competizione e crescita.

Nell’ambito delle competenze i banker hanno partecipato a numerosi percorsi formativi, sviluppati in diverse sessioni con le case d’investimento, in continuità con l’attività di aggiornamento svolta costantemente durante l’anno anche da enti certificati, tra cui l’Academy della London Stock Exchange. L’obiettivo è quello di ampliare le competenze distintive per competere in un mercato in rapida evoluzione.

Coerentemente la formazione diventa una delle leve per la competizione sul mercato. Secondo Banca Mps il costante aggiornamento, unito a passione, curiosità e voglia di apprendimento, costituiscono la chiave vincente per stare a fianco dei clienti ed essere un valido punto di riferimento per tutte le loro esigenze.

Infine il tema della crescita. Nel meeting è stato spiegato che il banker deve evolvere operando mediante un modello avanzato di advisory integrato e sviluppando competenze specialistiche ma con caratteristiche di trasversalità; dovrà dunque avere la capacità di individuare i professionisti dotati delle competenze necessarie per fornire il servizio più adeguato al cliente È infatti fondamentale avere una visione progettuale dei suoi bisogni così che la gestione del patrimonio sia armonica rispetto a tutte le sue esigenze connesse al ciclo di vita personale e professionale.