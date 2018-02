Analisi tecnica: il nuovo percorso All-inclusive è in arrivo

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, ne raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il nuovo percorso All-inclusive è in ARRIVOOOOO…..- Analista Simone Rubessi

Oggi vi annuncio l’arrivo imminente del nuovo percorso formativo creato da Rating&Consulting, che come potete vedere dalla scaletta avrà come oggetto tutto ciò che concerne il trading, dal significato della parola stessa, passando per la scelta dei Broker, gli Indicatori, Money Manegement fino alla dimostrazione di svariate strategie.

Il tutto per i nostri utenti all-inclusive …..

Abbiamo scelto di farlo in questo modo per colmare qualsiasi tipo di lacuna che i nostri utenti potrebbero avere, creeremo anche un gruppo Facebook privato in cui si potrà confrontarsi ed in cui andrò live a rispondere alle domande della Community.

Vogliamo creare un’ Accademia mai creata prima, diventando il top del top nella formazione adatta sia ai neofiti che agli esperti.

L’immagine presenta il Battleplan del Ventennale dell’indice Hang Seng e l’indicatore di ciclo dell’Annuale.

Attualmente ci troviamo nella fase di rialzo del quinto Annuale, in quanto la sua velocità è sopra l’asse dello zero.

I prezzi giunti alla Banda Annuale hanno trovato una forte resistenza ed hanno rimbalzato, attendiamo che le Bande si testino reciprocamente perchè avvenga un’inversione di lungo periodo.

Esponiamo la previsionale di lungo periodo.

Passiamo al medio periodo sul MIB

I prezzi continuano a rispettare fedelmente il Battleplan ed il DNA. Guardando l’indicatore di ciclo T+1 direi che la partenza è imminente.

Essendo il terzo del Mensile, il rialzo non dovrebbe essere consistente (non dovrebbe superare il massimo del T+1 precedente).

I volumi sono in accumulazione, altro segnale che il terzo T+1 è in partenza.

la previsionale di medio periodo dovrebbe essere la seguente.

