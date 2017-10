Il nuovo Eldorado delle materie prime: +50% nell’ultimo anno

Se cercate un asset su cui scommettere in vista di alti rendimenti questo potrebbe essere il litio. Sono sempre più numerosi gli analisti che individuano nel metallo una fonte certa di guadagno. Il motivo è da ricondursi alla crescente domanda di auto elettriche, ma non solo. Il litio è uno dei componenti principali non solo delle batterie dei nuovi veicoli elettrici ma anche di smartphone e laptop.

Non stupisce dunque l’interessamento del mercato quella che viene definita una “hot commodity”.

“Tutti i consumatori compreranno prima o poi un auto elettrica” ha detto Brian Paes-Braga, CEO di Lithium X, in un’intervista alla CNBC. “Sono tra i sostenitori più convinti di questi veicoli”.

Investire sul litio, va detto, non è così semplice. Al momento non esistono infatti molti strumenti per scommettere su questa commodity. Oltre all’acquisto della materia prima, un’altra alternativa è quella di puntare su un ETF di settore,il Global X Lithium & Battery Tech(LIT): nell’ultimo anno, per dare un’idea del trend, questo ETF ha registrato una crescita è stata del 50% circa.