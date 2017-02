Il mistero dell’oro

C’entra l’andamento delle quotazioni prima e dopo le ultime tre strette monetarie della banca centrale statunitense. L’oro non si sta comportando in pratica come vorrebbe invece la logica. In teoria in un restringimento delle condizioni creditizie, l’oro dovrebbe indebolirsi e non rafforzarsi.

Nelle ultime tre occasioni in cui la Federal Reserve ha innalzato il costo del denaro dopo otto anni di politiche ultra accomodanti, i prezzi dell’oro sono al contrario scesi prima che la Fed decidesse di alzare i tassi di interesse e sono invece risaliti subito dopo.

Le incertezze politiche globali hanno aumentato l’appeal dell’oro, che sui mercati approfitta del suo status di bene rifugio. Nel 2017 i grandi investitori istituzionali e gestori stanno investendo la liquidità accumulata in portafoglio per aumentare l’esposizione nei confronti dell’oro. Non solo per il suo valore aggiunto di asset non rischioso, ma anche per ragioni di natura politica.

Le strategie e programmi inflativi negli Stati Uniti e in Cina dovrebbero incrementare la domanda di oro nei prossimi mesi e forse anni facendo probabilmente dell’oro l‘asset con il potenziale al rialzo maggiore tra quelli in circolazione.

In Cina gli investitori speculatori non stanno a guardare con le mani in mano e hanno iniziato a delineare la strategia migliore per mettersi al riparo in caso di un’eventuale svalutazione degli attivi in portafoglio denominati in yuan, valutata destinata a rafforzarsi nei prossimi tempi. L’oro è la loro prima scelta.

Come si vede bene nel grafico riportato da Bloomberg e consultabile in fondo alla pagina, l’oro è in progresso del 7% da quando la Federal Reserve ha alzato i tassi il 14 dicembre dell’anno scorso. Ha registrato un’accelerazione al rialzo del 13% anche nei due mesi successivi la stretta monetaria avvenuta nel dicembre del 2015 e del 6% dopo il rialzo dei tassi di giugno 2006.