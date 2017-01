Il miglior modo per vincere lo stress? Lavorare 4 giorni a settimana

LONDRA (WSI) – Lavorare quattro giorni a settimana aiuta a combattere lo stress e permette di trascorrere più tempo con i propri familiari e fare esercizio fisico. Questo in sintesi il risultato di uno studio condotto da uno dei più importanti medici della Gran Bretagna, il professor John Ahston, preside della facoltà di medicina inglese che ha chiesto di ridurre la settimana lavorativa di cinque giorni a quattro, visto che la cattiva distribuzione del lavoro sta danneggiando la salute di molte persone.

“Guardando al modo in cui conduciamo la nostra vista, si nota come le persone sono sempre sotto stress, sotto pressione e finiscono per assentarsi anche dal lavoro per motivi di salute mentali. Una questione importante che non si deve sottovalutare. Ridurre la settimana lavorativa a quattro giorni è necessario visto che il problema oggi nel mondo del lavoro è che una parte della popolazione lavora troppo e una parte non lavora affatto”.