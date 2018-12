Il miglior indicatore del 2018

Il DNA è un indicatore incredibile che nel trading può darti un valore aggiunto che non troverai facilmente sul mercato, nell’immagine fornisco un esempio molto esplicativo, in quanto è facilmente visibile come l’indicatore individua i massimi ed i minimi (cerchi neri) con una precisione incredibile.

Un’ulteriore vantaggio non da poco è il fatto che ci indica a livello temporale quando dovrebbe verificarsi il massimo o minimo futuro.

Questo indicatore è di nostra invenzione e non si trova altrove, ma abbiamo deciso di spiegarlo ad un pubblico ristretto attraverso un webinar Gratuito in cui spiegheremo anche la strategia operativa annessa ad esso.

Iscriviti gratuitamente CLICCANDO su questo LINK. Mancano 6 posti, AFFRETTATI !!!!

https://goo.gl/AYGrZe

Analisi Lungo periodo Hang Seng

Nell’immagine sottostante vediamo un indicatore Battleplan Ventennale(rosso in alto), il quale sembra evidenziare il proseguire della discesa, che sarebbe la fase discendente del primo Decennale del Ventennale in corso. Il ciclo Annuale fusion in basso presenta la velocità in fase di risalita ma ancora bassa.

I Canali del ciclo Annuale sono stati toccati, infatti abbiamo notato un rimbalzo, ma il target della discesa rimane il canale grigio (quinquennale).

Medio periodo FSTEMIB

Come accennavo venerdì i prezzi sono giunti ad una resistenza forte ed hanno rimbalzato, tale resistenza è rappresentata OMISSIS….

Vorresti una strategia GRATIS? CLICCA PER PARTECIPARE AL WEBINAR GRATUITO

https://goo.gl/AYGrZe

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità