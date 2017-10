Il mercato “più rischioso della nostra vita” teso per verbali Fed e trimestrali

È il mercato finanziario “più rischioso della nostra vita” secondo il fresco premio Nobel per l’Economia Richard Thaler, che ieri in un’intervista telefonica a Bloomberg Tv ha ammesso ieri di essere estremamente preoccupato per la compiacenza degli investitori e per la volatilità “minuscola”, un fattore che nemmeno lui riesce a spiegarsi. Dallo scoppio della crisi nel 2008 le banche centrali hanno acquistato titoli e altri asset per un valore di 14 mila miliardi di dollari, tre mila miliardi più alto del Pil annuale della Cina. Cosa succederà al mercato quando le autorità di politica centrale inizieranno a vendere anziché comprare? Come se non bastasse, nel suo ultimo World Economic Outlook, rapporto semestrale sullo stato di salute dell’economia mondiale, l’FMI ha avvertito del fatto che “la ripresa economica potrebbe non durare”.

Oggi l’attenzione sarà rivolta alla pubblicazione dei verbali della Federal Reserve, all’avvio della stagione delle trimestrali e alle novità sulla crisi costituzionale in Catalogna. Il presidente della regione secessionista Carles Puigdemont ha lasciato in sospeso la questione della dichiarazione di indipendenza. Secondo lui la proclamazione di auto determinazione è solo rimandata, ma così facendo ha scontentato gli indipendentisti catalani. A gioire è invece il mercato finanziario, con l’euro che sul Forex si rafforza ulteriormente sopra l’area di 1,1831 dollari e con le Borse europee che risalgono la china dopo la pausa di ieri. Particolarmente positivo l’andamento dell’Ibex. Secondo la stampa spagnola il governo di Madrid, che non crede al “trucco” delle autorità catalane, si sta orientando verso l’attuazione dell’articolo 155 della Costituzione che di fatto porterà al commissariamento della Catalogna. A Piazza Affari focus sulle banche, ben impostate aspettando le decisioni di Bruxelles della roadmap relativa alla gestione degli Npl dopo le linee guida più rigide chieste dalla Bce.

