Il mercato Italiano

Altro giro di danza per la distribuzione in corso che persevera tornando sulla linea inferiore del canale distributivo.

Sempre più vicini a quello che dovrebbe essere il markdown ma dovrebbe esserci questa mattina un altro rimbalzo.

In ogni caso il mercato ad oggi sta rispettando la previsione, sia dal punto di vista del fattore tempo che della tendenza, non ci sono quindi ancora motivi fondati per ipotizzare altri scenari.

Ovvio che il primo target del ritracciamento continua ad alzarsi.

Il ciclo Mensile del mercato italiano sembra aver svoltato e soprattutto i volumi sembrano non lasciare dubbi sul fatto la distribuzione sia stata perfetta nelle sequenze in tutti gli ultimi tre cicli: ora il Poc è delineato e collocato in posizione distributiva.