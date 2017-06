Il mercato Italiano.

Essendo in ferie da lunedì sto pubblicando solo una parte del report quella per abbonati, tralasciando il report di lungo termine.

Da oggi fino Martedì compreso pubblicherò quindi la parte di Breve termine che normalmente non pubblico a fini promozionali per evitare di non pubblicare nulla.

Con tempismo quasi perfetto il mercato continua a rispettare la previsione sul ciclo Intermestrale, l’Ottavo ciclo Esaritmico , come previsto, ha svoltato al ribasso , da qui in avanti dovrebbe essere discesa fino al target delineato nei precedenti report che rivedremo nelle prossimi slide.

Come sempre monitoriamo il confronto tra il ciclo Tracy+1 e l’Esaritmico per renderci conto quale sta girando nel mercato, al momento l’Esaritmico ben impostato al ribasso.

I volumi come di consueto hanno delineato il massimo con il Poc in posizione ottimale a conferma della distribuzione, medie mobili cicliche hanno incrociato successivamente.

Il Dna del ciclo Mensile evidenziava il massimo, come visto ieri, li puntualmente i prezzi hanno girato.

Ora la direzione confermata dalla previsione è quella già vista nei giorni precedenti, target la media mobile del ciclo Annuale (rossa) in area prezzo 19.000/19.200.

Indicatore di ciclo Intermestrale decisamente ribassista.

Contestuale al massimo del ciclo Mensile, come visto ieri, coincideva anche il massimo del suo ciclo inferiore l’Esaritmico.

I due possibili punti di ingresso secondo nostro metodo erano quelli visibili nell’immagine, sfruttabili sia per ingresso sul il ciclo Esaritmico che sul Mensile.

O rottura da parte di prezzi della prima trend line sul grafico o incrocio delle MM cicliche del ciclo T-1 dove evidenziato dal cerchio.

Le uscite dovreste ormai sapere come effettuarle , ovviamente un trade sul ciclo Mensile prevede di arrivare a target.

APPROFITTA DELLA NOSTRA OFFERTA PROMOZIONALE ALL-INCLUSIVE: È INOLTRE ATTIVABILE GRATUITAMENTE LA VERSIONE DEMO DELLA DURATA DI UN MESE SENZA VINCOLI DI RINNOVO. ESSA COMPRENDE TUTTI I SERVIZI DISPONIBILI SUL SITO E 25 CORSI DI FORMAZIONE INCLUSI NELLA PROMOZIONE DI RATINGCONSULTING.EU.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016