Il killer della strage al Reina di Istanbul. Foto e video

Sarebbe stato identificato il presunto attentatore, responsabile della strage di Capodanno di Istanbul, nel locale Reina, che è costata la vita a 39 persone.

E’ stata la stessa polizia a diffondere le immagini dell’uomo, in un paese stremato dagli attacchi terroristici: si tratterebbe di Iakhe Mashrapov, 28 anni, dato il 2 agosto del 1988, stando ai dati che emergono dalla foto del suo passaporto. Dalla foto risulta che il passaporto è stato rilasciato in data 21 ottobre, 2016, da parte del Servizio di Registrazione statalre della Repubblica del Kirghizistan. La tv di stato della Turchia TRT sta trasmettendo le immagini.

La polizia turca ha diffuso anche un video selfie del sospetto e altre foto. Arrestata la moglie, che ha detto: “Non sapevo che fosse un terrorista”.

Turkey Police releases a selfie video of the suspect shooter at #Reina nightclub in #Istanbul on New Year Day. #ISIS has claimed the credit. pic.twitter.com/GPHBArPc4m

