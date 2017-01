Il futuro di Alitalia nelle mani dei tedeschi di Lufthansa?

Alitalia sotto i riflettori del mercato, dopo che si intensificano i rumors su una possibile intervento di Lufthansa nel futuro della compagnia. Secondo indiscrezioni stampa, la compagnia tedesca potrebbe entrare nel capitale di Etihad. A riportarlo e’ il quotidiano il Messaggero, secondo cui ci sarebbero contatti tra Lufthansa e il gruppo di Abu Dhabi per arrivare a una operazione di aumento di capitale riservato tale da portare Etihad a una quota tra il 30 e il 40% della societa’ tedesca.

Questo sarebbe solo il primo passo per arrivare poi a una maxi-fusione. Etihad, da ricordare, e’ gia’ azionista al 49% di Alitalia. Da Francoforte alcuni analisti si dicono scettici in merito a questa possibilita’, mentre nessun portavoce di Lufthansa ha voluto commentare le indiscrezioni. Intanto i titoli della compagnia aerea tedesca salgono del 5,92%, quando il Dax30 perde lo 0,95%. Mentre le azioni Alitalia segnano un piu’ limitato 0,26%.

Trattare in una fase così complessa e con perdite per Alitalia superiori ai 400 milioni non è agevole per Abu Dhabi. Solo a fine dicembre, come noto, le banche azioniste, Intesa e Unicredit, e il socio emiratino, hanno sborsato 470 milioni per tappare i buchi di bilancio e consentire alla compagnia di continuare a volare. A marzo ne arriveranno altri 590 per proseguire l’avventura.