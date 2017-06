Il Future Italiano

Avviso che sarò in vacanza fino a Martedì 4 Luglio , di conseguenza essendo l’unica settimana di “Ferie vere” che faccio cerco di limitare ai minimi livelli il lavoro giornaliero, pertanto pubblicherò, fino a Mercoledì 5 mattina, il report in forma ridotta. Mercoledì riprenderò in versione completa come di consueto.

Passando al future Italiano sembra che la previsione continui ad essere rispettata dal mercato , ci troviamo sull’Ottavo ciclo Esaritmico che dovrebbe essere molti ribassista, come ovvio che sia potrebbe fare una leggera salita prima dell’inversione.

Cicli che in una fase di cosi lunga lateralità potrebbero essere dilatati e/o deformati, ma la distribuzione in corso deve portare ad un markdown relazionato al ciclo ovviamente.

Anche le MM cicliche sono soggette alla protratta lateralità e quindi generano falsi segnali, da considerare inoltre che questa lateralità sta durando da oltre un mese e mezzo, un periodo decisamente troppo lungo per la distribuzione di un ciclo Intermestrale … ma congrua per un ciclo Annuale.

Difatti dovremmo essere sull’ ultimo ciclo Intermestrale dell’annuale che dovrebbe anch’ esso svoltare dopo una distribuzione della durata di un ciclo inferiore alla quarta, un Mensile.

Informazione di ribasso data anche dal Dna del ciclo Mensile.

Che dovrebbe portare a questo profilo di ribasso, potrebbe essere l’inizio del rintracciamento del ciclo Annuale.

