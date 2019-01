Il crollo dei mercati del 2018 si sta trasformando nella crisi finanziaria del 2019

Il ” crollo dei mercati azionari del 2018” si sta rapidamente trasformando nella “crisi finanziaria del 2019″. Così Zerohedge oggi riporta il commento di Michael Snyder dal blog The Economic Collapse.

I mercati azionari stanno crollando in tutto il mondo riuscendo a bruciare circa 12 trilioni di dollari ma le cose avrebbero dovuto calmarsi una volta entrati nel 2019. Ma è chiaro che questo non sta accadendo dice Snyder.

Dopo che Apple ha annunciato che le sue vendite nel primo trimestre saranno molto, molto più basse di quanto previsto in precedenza, il prezzo delle azioni Apple ha iniziato a scendere come un razzo e alla fine della seduta di mercoledì scorso l’azienda ha perso 75 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato (…) Ci sono voluti sette minuti perché lo yen superasse livelli che hanno resistito per quasi un decennio. In quei minuti cruciali, lo yen è balzato di quasi l’8 per cento contro il dollaro australiano ed è salito del 10 per cento contro la lira turca (…) Questo è il tipo di caos che vediamo solo durante una crisi finanziaria.